В ультраортодоксальном секторе будут заблокированы массовые группы в Google Chat

Израильская компания Netfree, занимающаяся интернет-фильтрацией для ультраортодоксального населения, объявила о введении новых технических ограничений на использование сервиса Google Chat. Взамен компания предлагает создать "альтернативные пространства", которые будут работать на отдельных доменах – каждый из которых получит специальное разрешение от Netfree. Это даст возможность фильтровать такие ресурсы по категориям и регулировать доступ к ним с той же степенью строгости, что и для обычных сайтов.

В течение последних лет Google Chat стал популярной альтернативой WhatsApp среди ультраортодоксов, которым религиозные лидеры запрещают пользоваться обычными приложениями для обмена сообщениями. В отличие от WhatsApp, принадлежащего компании Meta, Google Chat привязан к электронной почте и оставался доступным в рамках фильтрации Netfree. Это позволяло создавать массовые группы, в которых участвовали тысячи, а иногда и десятки тысяч человек. Такие группы зачастую выполняли роль неформальных СМИ.

Теперь же Netfree заявила, что начнет поэтапную блокировку "групп с множеством участников", которые функционируют как новостные каналы или публичные форумы. Компания отмечает, что такие чаты начинают напоминать сайты с постоянным потоком контента, и потому подлежат тем же требованиям фильтрации.

Согласно информации, полученной сайтом "Кикар а-шабат", администраторы крупнейших групп уже обратились к руководству Netfree с просьбой сохранить доступ, но пока неясно, пойдут ли им навстречу.