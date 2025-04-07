x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 08:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 08:33
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

В ультраортодоксальном секторе будут заблокированы массовые группы в Google Chat

время публикации: 07 апреля 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 05:55
В ультраортодоксальном секторе будут заблокированы массовые группы в Google Chat
Chaim Goldberg/Flash90

Израильская компания Netfree, занимающаяся интернет-фильтрацией для ультраортодоксального населения, объявила о введении новых технических ограничений на использование сервиса Google Chat. Взамен компания предлагает создать "альтернативные пространства", которые будут работать на отдельных доменах – каждый из которых получит специальное разрешение от Netfree. Это даст возможность фильтровать такие ресурсы по категориям и регулировать доступ к ним с той же степенью строгости, что и для обычных сайтов.

В течение последних лет Google Chat стал популярной альтернативой WhatsApp среди ультраортодоксов, которым религиозные лидеры запрещают пользоваться обычными приложениями для обмена сообщениями. В отличие от WhatsApp, принадлежащего компании Meta, Google Chat привязан к электронной почте и оставался доступным в рамках фильтрации Netfree. Это позволяло создавать массовые группы, в которых участвовали тысячи, а иногда и десятки тысяч человек. Такие группы зачастую выполняли роль неформальных СМИ.

Теперь же Netfree заявила, что начнет поэтапную блокировку "групп с множеством участников", которые функционируют как новостные каналы или публичные форумы. Компания отмечает, что такие чаты начинают напоминать сайты с постоянным потоком контента, и потому подлежат тем же требованиям фильтрации.

Согласно информации, полученной сайтом "Кикар а-шабат", администраторы крупнейших групп уже обратились к руководству Netfree с просьбой сохранить доступ, но пока неясно, пойдут ли им навстречу.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 20 ноября 2024

Опубликован список требований к солдатам ультраортодоксальной бригады