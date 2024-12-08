Муниципалитет Тель-Авива отменил спектакль, в котором участвовали только мужчины

Муниципалитет Тель-Авива отменил продажу билетов на спектакль "Путешествие в страну Оз", поставленный театром "Театрон а-бира", по причине дискриминации женщин. Постановка представляет собой современную обработку сказки "Волшебник из страны Оз", главным героем вместо девочки Дороти является мальчик Мойшик.

Спектакль должен был гастролировать по Израилю во время Хануки, включая выступления в Иерусалиме, Акко, Кармиэле, а также в культурных центрах Тель-Монда и регионального совета Шапир. Однако после критики в соцсетях постановка была отменен в Тель-Авиве и Тель-Монде. Одна из пользователей сети X, активистка за гендерное равенство Яэль Йехиели, написала: "Волшебник из страны Оз: версия без женщин. Дороти больше нет. Это уважение к женщинам? Или их даже не спросили?"

Спектакль "Путешествие в страну Оз" представляет собой еврейскую адаптацию классической сказки. По сюжету, за неделю до бар-мицвы Мойшик отправляется в волшебное путешествие. На пути он встречает новых спутников: Зака, ищущего эмоции, Буки – бизнесмена, стремящегося обрести мудрость, и Голмана – лентяя, который мечтает стать смелым. Спектакль сопровождается песнями хасидского исполнителя Авраама Фрида.

Муниципалитет Тель-Авива заявил: "Город придерживается принципов равенства и не приемлет дискриминации женщин. После того как нам стало известно о характере спектакля, продажа билетов была остановлена, а выступление отменено". Культурный центр Тель-Монда сообщил: "Учитывая разногласия в обществе, мы решили заменить это мероприятие на другое, более соответствующее духу нашего сообщества". Городская администрация Кармиэля заняла иную позицию, заявив: "Мы придерживаемся принципов культурного плюрализма и не подвергаем цензуре культурные мероприятия, проводимые в нашем городе".