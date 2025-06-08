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Традиции

В Большой синагоге Иерусалима состоялось восхождение к Торе Авнера Нетаниягу

время публикации: 08 июня 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 07:05
В Большой синагоге Иерусалима состоялось восхождение к Торе Авнера Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

В прошедшую субботу в Большой синагоге Иерусалима состоялось торжественное восхождение к Торе Авнера Нетаниягу – младшего сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который готовится к свадьбе.

Вся семья Нетаниягу приняла участие в церемонии. Биньямин Нетаниягу был вызван для чтения недельной главы Торы седьмым, его старший сын Яир открыл шкаф со свитками Торы и был вызван вторым. Сам Авнер прочитал мафтир – заключительный отрывок недельной главы.

Следуя еврейской традиции, гости в знак радости бросали в жениха конфеты. Одна из них случайно попала в главу правительства. Тот отреагировал с юмором, перебросив ее в направлении своей супруги Сары, находившейся на женской стороне зала.

После завершения молитвы в синагоге состоялся кидуш, доступ к которому был разрешен лишь обладателям специальных браслетов. Вход в синагогу в этот день был возможен только после прохождения проверки и при условии, что у посетителей не было при себе оружия.

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