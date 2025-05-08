В Иерусалиме увековечили память профессора Реувена Фойерштейна – религиозного педагога и ученого

В Иерусалиме на улице Дискин торжественно открыли лестницу, названную в честь профессора Реувена Фойерштейна – в ознаменование 11-й годовщины со дня его смерти. На церемонии присутствовали мэр города Моше Леон, депутаты городского совета, представители Института Фойерштейна, а также родственники и ученики покойного. Мэр отметил, что Иерусалим гордится возможностью увековечить память человека, который изменил подход к обучению детей по всему миру.

Фойерштейн считал, что даже самый трудный ребенок способен учиться и развиваться, если взрослые будут видеть в нем личность с внутренним потенциалом, а не проблему. Институт Фойерштейна, основанный им в Иерусалиме, работает в более чем 50 странах. Труды педагога и ученого принесли ему международное признание, в том числе Премию Израиля и государственные награды Франции и Италии.

Реувен Фойерштейн родился в Румынии и учился в кишиневской ешиве. Профессиональное образование Фойерштейн получил в университете Женевы, где прошел докторскую программу по клинической психологии. Он был учеником выдающихся психологов — Жана Пиаже, Андре Рэ и Барбель Инхелдер, а также посещал лекции Карла Юнга, Карла Ясперса и Леопольда Сонди. Параллельно с учебой он оказывал помощь пережившим Катастрофу детям и взрослым в транзитных лагерях Франции и Польши.

Его педагогическая философия основывалась на глубокой вере в то, что интеллект не является фиксированным и может развиваться при правильной стимуляции и поддержке. Фойерштейн разработал уникальную методику, получившую название "структурированное посредничество", которая применяется в десятках стран.