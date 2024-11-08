Время зажигания субботних свечей 8 ноября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:03, 17:21

Тель-Авив – 16:23, 17:22

Хайфа – 16:13, 17:21

Беэр-Шева – 16:26, 17:23

Эйлат – 16:18, 17:25

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Лех леха":

Бог повелевает Авраму: «Выйди из своей земли, от своего родства и из дома отца твоего в землю, которую Я тебе покажу!» Именно там, обещает Всевышний, он станет великим народом. Аврам с женой Сарай и племянником Лотом отправляется в землю Кнаан, где возводит жертвенник Господу и продолжает распространять среди людей веру в Единого Бога.

Внезапный голод вынуждает Аврама уйти в Египет. Чтобы избежать опасности, он и Сарай представляются как брат и сестра. Это спасает жизнь Аврама, но Сарай попадает во дворец фараона. Однако кара, посланная Богом, не позволяет фараону прикоснуться к ней; фараон возвращает ее Авраму и одаривает его золотом, серебром и стадами скота в качестве компенсации.

По возвращении в Кнаан Лот отделяется от Аврама и селится в развращенном городе Содом. Там он попадает в плен, когда войска месопотамского царя Кедарлаомера и его союзников завоевывают пять городов-государств долины Содома. Аврам с небольшой группой союзников преследует завоевателей, освобождает Лота, побеждает четырех царей и получает благословение от Малки-Цедека, царя Шалема (Иерусалима).

Бог заключает с Аврамом союз, обещая ему многочисленное потомство. Он также предсказывает изгнание и страдания еврейского народа и утверждает Святую Землю как вечное наследие для народа Израиля.

Через десять лет после прихода в Кнаан, все еще не имея детей, Сарай предлагает Авраму жениться на ее служанке Агари. Забеременев, Агарь начинает презирать свою госпожу, а затем уходит, когда Сарай поступает с ней строго. Ангел велит Агари вернуться, сообщая, что ее сын станет родоначальником многочисленного народа. В возрасте 86 лет Аврам становится отцом сына, которого Агарь называет Ишмаэлем.

Спустя тринадцать лет Бог изменяет имя Аврама на Авраам («отец множества народов»), а Сарай на Сара («госпожа»), обещая, что у них родится сын Ицхак («он рассмеется»), который станет предком великого народа, с которым Бог заключит особый союз.

Авраам получает повеление совершить обрезание себе и всем домочадцам, а также заповедь об обрезании потомков как знак союза между Богом и его народом.