Раввин Меир Мазуз: Бог воздаст властям Ирана за казнь еврея

Раввин Меир Мазуз, глава ешивы "Кисе рахамим" и один из ведущих сефардских законоучителей, провел поминальную молитву по иранскому еврею Эрвину (Натанелю) Карами, который был признан виновным в убийстве мусульманина Амира Шукри и приговорен к смертной казни. Мазуз прокомментировал трагическое событие: "Господь воздаст им за их деяния и за их злодеяния, как сказано: "Ибо за кровь рабов Своих отмстит и мщение обратит на его притеснителей" (Дварим 32:43)".

Раввин также процитировал мидраш, в котором прогнозируется упадок Римской империи: "Придет время, когда один человек скажет другому: "Я дам тебе Рим за копейку", а другой ответит: "Не трать времени, оставь его себе". То же самое произойдет и с Ираном". Мазуз отметил, что попытки вести переговоры с иранскими властями и налаживать с ними отношения неэффективны.

В ноябре 2022 года Шукри, которому Карами был должен деньги, напал на него с ножом и ранил его. Юноша сумел обезоружить нападавшего и нанес ему удар, который оказался смертельным. Карами был обвинен в преднамеренном убийстве мусульманина и приговорен к смертной казни. По иранским законам, смертный приговор может быть заменен денежной компенсацией, если семья жертвы согласится на это. Родственники Карами предложили крупную сумму в качестве компенсации, но семья погибшего отказалась ее принять.