Раввинские суды опубликовали отчет за 2023 год: разводы, еврейство, разрешенное двоеженство

В 2023 году в израильских раввинских судах развелись 10838 пар, что на 1,2% меньше, чем в 2002 году (10972 пары). Годом с наибольшим количеством разводов за последние пять лет был 2021 год, когда государственные организации, включая раввинские суды, уже вернулись к нормальной работе, а разногласия, накопленные в семьях в период карантина, стали непримиримыми: в 2021 году зарегистрировано 11604 развода.

В Иерусалиме в ушедшем году зарегистрировано 715 разводов, в Тель-Авиве – Яффо – 575 разводов, на третьем месте находится Петах-Тиква с 390 разводами. Замыкают список Маалот-Таршиха, где в 2023 году развелось всего 20 пар, Эвен-Иегуда с 21 разводом и Кирьят-Экрон, где так же развелась 21 пара. Стоит отметить, что речь идет о данных без соотношения с численностью населения в городе.

Всего в 2023 году в раввинских судах было открыто 102901 дело, годом ранее их было 102740. В частности, было утверждено 5455 соглашений о разводах, подано 4594 совместных просьб о разводе, 1270 исков о разводе, поданных мужем, и 2567 исков о разводе, поданных женой. Открыто 2138 дел о времени пребывания с детьми, 1709 дел о разделе имущества, 892 дела о выплате алиментов на супруга (супругу), 424 дела о выплате алиментов на детей по иску, поданному мужем, и 1267 дел о выплате алиментов на детей по иску, поданному женой.

В 2023 году в раввинские суды было подано 3098 просьб об урегулировании конфликта с супругой и 4008 просьб об урегулировании конфликта с супругом. Было открыто 359 дел о супружеском урегулировании ("шлом баит") – на 14% меньше, чем годом ранее. Раввинские суды также открыли в ушедшем году 1716 дел о завещаниях и 623 дела об исполнении завещаний. Было открыто также 2136 дел об установлении еврейства.

В 2023 году раввинские суды применили 209 санкций в отношении 50 мужчин, отказывающихся дать женам развод ("сарбаней гет") и 6 санкций в отношении одной женщины, отказывающейся дать мужу развод ("сарбаниот гет"), были выписаны 11 ордеров об аресте отказывающихся дать супругу развод (в этой категории указаны как мужчины, так и женщины). Раввинские суды в ушедшем году выписали 206 запретительных ордеров против мужчин и 28 запретительных ордеров против женщин.

Против раввинских судов было подано 52 иска в БАГАЦ, и лишь один из них был принят.

В 5783 году по иудейскому календарю (сентябрь 2022-сентябрь 2023) раввинские суды вынесли четыре разрешения взять вторую жену (так называемое "разрешение от ста раввинов", позволяющее мужчине жениться повторно, не давая гет нынешней жене – принимается в некоторых специфических ситуациях, – прим. ред). В 5784 году по иудейскому календарю (до 31.03.2024) таких разрешений выдано уже пять.