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Традиции

Американская мацепекарня Streit's отмечает 100-летие

время публикации: 09 апреля 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 06:07
Мацепекарня Streit"s отмечает 100-летие
Arie Leib Abrams/Flash90

Компания Streit's, специализирующаяся на производстве мацы, в этом году отмечает столетие со дня основания. Мацепекарня открылась в 1925 году на Ривингтон-стрит в нью-йоркском районе Лоуэр-Ист-Сайд. В 2015 году фабрика переехала в современное здание в округе Рокленд, но бизнес по-прежнему остается в руках семьи основателя, Аарона Стрейта. Сегодня компанией управляют его потомки: Аарон Гросс и Арон Ягода – представители пятого и четвертого поколения семьи. Многие сотрудники работают здесь поколениями, а теперь приводят и своих детей.

Streit's использует способ выпечки в конвекционной печи, благодаря чему маца становится хрустящей. Производство мацы к Песаху начинается задолго до весны – ещё осенью, сразу после осенних праздников. Уже в ноябре фабрика начинает выпекать и отправлять мацу за границу: в Канаду, Турцию, ЮАР и другие страны. За соблюдением кашрута на фабрике круглосуточно следят шесть раввинов, поскольку с момента замеса до выпечки должно пройти не более 18 минут.

К юбилею компания объединилась с проектом PJ Library: в упаковки мацы добавили оригами с вопросами о праздниках – для детей младшего и старшего возраста. "Всё, что помогает передать традиции новому поколению – важно", – отметил Гросс.

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