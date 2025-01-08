В Кнессете подвергли критике преподавание иудаизма в светских школах

Подкомитет по еврейской идентичности в системе образования провел обсуждение на тему преподавания иудаизма и еврейской идентичности в государственных светских школах. Участники дискуссии, включая депутатов Кнессета, директоров школ и родителей, подвергли резкой критике Министерство образования.

Председатель подкомитета, депутат Кнессета Галит Дистель-Атбарян, выразила обеспокоенность тем, что Министерство образования не доверяет способности детей воспринимать сложные темы. "Мы сознательно занижаем требования к нашим детям. Учебные материалы, предоставляемые министерством, не соответствуют духу Торы. Под контролем министерства иудаизм утрачивает свое значение ", – подчеркнула она.

Дистель-Атбарян привела пример урока с сайта "929", посвященного главе 25 книги "Берешит". Она указала, что вместо обсуждения отрывков из Торы, урок сосредоточен на таких темах, как Печенька-Монстр и правила этикета. Представительница Министерства образования Эти Саси отметила, что программа разработана профессиональным комитетом и обвинения в ее некачественности необоснованны. В ответ Дистель-Атбарян заявила: "Как выпускница государственной школы, я получила самое поверхностное представление об иудаизме. Сегодня вместо Торы мы получаем прогрессивные послания, разрушающие основу нашей идентичности".

Орель Неэман, директор школы "Римоним" в Кирьят-Тивоне, отметил, что учителя боятся преподавать уроки, связанные с еврейской идентичностью, опасаясь негативной реакции общественных организаций или родителей. Керен Мишали, мать учеников средней и старшей школы, пожаловалась, что ее дети не изучают Танах из-за нехватки учителей, хотя экзамены уже близко. В то же время, у них проходят уроки о женской самореализации. Представительница Министерства образования пообещала изучить проблему и вернуться к обсуждению.

Актер Авив Алуш обвинил систему образования в том, что она сделала еврейскую историю скучной и нерелевантной. "Я учился в светской школе и помню, как учительница назвала эти истории 'сказками для малышей'. Как можно так назвать историю, которая является основой нашего существования?" – задался вопросом Алуш. Он добавил, что многие 16-летние израильтяне не знают, кто такие Авраам, Ицхак и Яаков. "Мы должны передавать нашим детям общую и древнюю историю, которая объединяет нас как народ", – подчеркнул актер.

Идит Рейхерт из организации "Братья по оружию" заявила, что недостаточное знакомство с Талмудом не делает ее менее этичной. "Плюрализм – залог здорового общества. Дети не станут невежественными, если будут меньше изучать Танах. Улучшения требуют все предметы, а не только Танах", – отметила она. Депутат Кнессета Гилад Карив поддержал ее мнение, добавив, что за последние десятилетия в преподавании культуры Израиля и еврейской идентичности достигнут значительный прогресс. "Не существует одного способа быть евреем, и те, кто это не понимает, не должны воспитывать израильских детей", – заключил Карив.