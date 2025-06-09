Высказывание журналиста Мики Розенталя о религиозной рекламе вызвало резкую реакцию

В воскресенье, 8 июня, в эфире телеканала 13-го канала ИТВ разгорелась дискуссия после показа рекламного видеоролика, продвигающего проект по бесплатной раздаче тфилин детям, в том числе детям из семей, потерявших близких в результате военных действий или терактов. Реклама была подготовлена благотворительной организацией "Улыбка ребенка".

Во время обсуждения ролика один из участников программы, журналист и бывший депутат Кнессета от партии "Авода" Мики Розенталь резко раскритиковал как саму инициативу, так и формат рекламы. В частности, он высказался следующим образом: "Я бы задушил его этими тфилин", имея в виду предполагаемого автора или героя ролика. Розенталь при этом сопроводил свои слова демонстрацией жеста удушения.

Высказывание вызвало негативную реакцию у других участников телепередачи. Ведущий программы Барух Кра заявил: "Ты перегнул палку. Это действительно плохой сценарий, но между неудачной рекламой и такими высказываниями – большая дистанция". Журналист Ури Мисгав также выразил несогласие с тоном обсуждения и заметил: "Зачем говорить такие вещи? Это только отвлекает от сути и портит дискуссию".

Несмотря на критику, Розенталь повторил свою фразу дважды, подчеркивая, что речь идёт об эмоциональной реакции на, по его мнению, манипулятивный подход в религиозной пропаганде. После эфира фрагмент передачи распространился в социальных сетях и вызвал широкий резонанс. Пока что руководство 13-го канала не сделало официального заявления по поводу инцидента.