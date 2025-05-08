Журналист Хаим Левинсон выступил с инициативой об освобождении харедим от службы в армии

Журналист газеты "Гаарец" Хаим Левинсон выступил с нестандартной инициативой в отношении многолетнего спора вокруг призыва ультраортодоксального сектора на военную службу. По мнению Левинсона, вместо ужесточения законодательства, как планируется в Кнессете, стоит, напротив, предоставить общий и автоматический освобождающий от службы статус всем ультраортодоксальным юношам по достижении 18 лет.

Он утверждает, что такой шаг может со временем способствовать интеграции харедим в армию и общество. По мнению Левинсона, что существующая система отсрочек от службы лишь укрепила позиции посредников и лоббистов, заинтересованных в сохранении нынешнего положения. "Новый закон только усилит эти явления", – отметил он.

По оценке журналиста, снятие обязательства регистрироваться в ешиве для получения отсрочки даст молодым людям больше свободы в принятии решений, и в сочетании с экономическими стимулами и поощрением военной службы это приведет к постепенному увеличению числа добровольно призывающихся.

Ранее сообщалось, что из 18 915 повесток, направленных представителям ультраортодоксального сектора, на службу в армию явились лишь 232 человека. Из них 57 были распределены в боевые части. Кроме того, 1 840 человек находятся под временным призывным предписанием ("цав 12"), 962 считаются уклонистами, а 68 получили освобождение от службы.