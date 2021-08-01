США и Израиль договорились о совместном расследовании нападения на судно Mercer Street

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента. Об этом СМИ уведомил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

США и Израиль также договорились о согласовании действий по результатам расследования.

12-й канал ИТВ передает, что руководство Израиля определило ряд иранских военных целей, которые могут быть атакованы в "подходящее время".

Ранее эксперты по взрывчатым веществам ВМС США пришли к выводу, что нападение на нефтяной танкер Mercer Street возле побережья Омана было осуществлено посредством беспилотника.

Агентство Bloomberg отмечает: несмотря на то, что Иран не взял на себя ответственность за эту атаку, судя по всему, нападение должно было продемонстрировать готовность Тегерана к ужесточению отношений с Западом накануне инаугурации Эбрагима Раиси, протеже верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

29 июля около побережья Омана было атаковано судно Mercer Street, в результате чего погибли двое моряков: один из них – гражданин Великобритании, другой – гражданин Румынии. Судном управляет судоходная компания Zodiac, принадлежащая израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Израильские высокопоставленные источники заявили об ответственности Ирана за нападение на судно Mercer Street, назвав атаку "терактом". При этом, по данным этих источников, судно Mercer Street не связано с Израилем: оно принадлежит японцам и ходит под флагом Либерии. Сама компания Zodiac находится под контролем британской судоходной администрации.

Американские и европейские источники заявили, что Иран является "главным подозреваемым" в деле о нападении на судно Mercer Street. Госдеп США заявил, что обеспокоен инцидентом у побережья Омана.

Напомним, мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передавала, что в ночь на 22 июля в районе военного аэропорта Аль-Дабаа и в районе Аль-Кусайр на западе провинции Хомс израильские ВВС уничтожили склады оружия и боеприпасов ливанской "Хизбаллы", также были атакованы опорные пункты и объекты "Хизбаллы" на востоке провинции Хомс. Сообщалось об убитых и раненых. Факт поражения целей был подтвержден спутниковыми снимками.