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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2022 г., 12:10

Отчет AI: с 1948 года в Израиле действует режим апартеида в отношении палестинцев

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Отчет AI: с 1948 года в Израиле действует режим апартеида в отношении палестинцев

Организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный ситуации на палестинских территориях. Документ обвиняет Израиль в создании режима апартеида в отношении палестинцев.

В отчете, озаглавленном "Израильский апартеид против палестинцев: жестокая система подавления и преступления против человечности", 211 страниц. В нем утверждается, что с самого начала своего существования Израиль насаждал режим апартеида.

"Начиная с 1948 года, Израиль проводил политику обеспечения еврейской гегемонии, установив контроль над палестинскими землями и ресурсами в интересах израильтян-евреев. В 1967 году эта политика получила свое развитие", - утверждают авторы документа.


Отчет отмечает, что Израиль препятствует возвращению домой палестинских беженцев. По словам главы организации Аньес Калламард, как на палестинских территориях, так и в самом Израиле к палестинцам относятся как к низшей расе, лишая прав.

AI призывает ООН подвергнуть Израиль международному эмбарго, чтобы заставить "демонтировать систему апартеида". Следует отметить, что ранее Израиль обвинили в апартеиде такие организации, как Human Rights Watch и "Бецелем".

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