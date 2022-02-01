Отчет AI: с 1948 года в Израиле действует режим апартеида в отношении палестинцев

Организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный ситуации на палестинских территориях. Документ обвиняет Израиль в создании режима апартеида в отношении палестинцев.

В отчете, озаглавленном "Израильский апартеид против палестинцев: жестокая система подавления и преступления против человечности", 211 страниц. В нем утверждается, что с самого начала своего существования Израиль насаждал режим апартеида.

"Начиная с 1948 года, Израиль проводил политику обеспечения еврейской гегемонии, установив контроль над палестинскими землями и ресурсами в интересах израильтян-евреев. В 1967 году эта политика получила свое развитие", - утверждают авторы документа.

Отчет отмечает, что Израиль препятствует возвращению домой палестинских беженцев. По словам главы организации Аньес Калламард, как на палестинских территориях, так и в самом Израиле к палестинцам относятся как к низшей расе, лишая прав.

AI призывает ООН подвергнуть Израиль международному эмбарго, чтобы заставить "демонтировать систему апартеида". Следует отметить, что ранее Израиль обвинили в апартеиде такие организации, как Human Rights Watch и "Бецелем".