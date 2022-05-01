"Мосад" допросил в Иране сотрудника КСИР, готовившего покушение на израильского дипломата

Сотрудники израильской службы внешней разведки "Мосад", действующие в Иране, задержали сотрудника Корпуса стражей Исламской революции, который готовил покушение на израильского дипломата, направленного в Турцию. Как сообщает "Исраэль а-Йом", после допроса он был отпущен.

52-летний Мансур Расули сообщил, что должен был также убить французского журналиста и служащего в Германии американского генерала. Как сообщается, в операции участвовали и сотрудники Общей службы безопасности, обычно не действующей за пределами Израиля.

Первые сообщения о том, что израильтяне задержали сотрудника КСИР, появились на сайтах, связанных с иранской оппозицией. Однако там утверждалось, что это произошло в одной из европейских стран.

Согласно публикациям, Расули сотрудник 840-го подразделения "Кудс". На подготовку к покушениям ему было выплачено 150000 долларов. Если бы все три покушения увенчались успехом, он бы получил еще миллион.