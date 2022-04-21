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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 апреля 2022 г., 10:18

Иранская разведка сообщила об аресте агентов "Мосада"

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Иранская разведка сообщила об аресте агентов "Мосада"

Министерство по делам разведки Исламской республики Иран сообщило, что в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан арестованы три агента израильской службы внешней разведки "Мосад".

Как утверждается, задержанные занимались распространением секретной информации и документов. Не сообщается, гражданами какого государства они являются.

Систан и Белуджистан расположен на границе с Пакистаном. Его население по преимуществу суннитское. Распространены здесь и сепаратистские настроения. Здесь регулярно происходят стычки между иранскими пограничниками и контрабандистами.


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