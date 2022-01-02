"Ар-Рисала": во время атаки ЦАХАЛа боевики ХАМАСа испытали новые ракеты

Газета "Аль-Рисала", печатный орган ХАМАСа, пишет, что в ночь на 2 января, во время ударов ЦАХАЛа по целям в секторе Газы, боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" испытали новые ракеты, выпустив их в сторону моря.

Тем самым, отмечается в публикации, ХАМАС продемонстрировал готовность к эскалации.

Телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, передает, что во время ночной атаки израильских ВВС в секторе Газы боевики ХАМАСа обстреливали израильские вертолеты, выпустив по ним две ракеты из ПЗРК.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, пишет, что обстрел велся из ПЗРК SAM-7. По всей видимости, имеется в виду переносной советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-2" или его аналог (возможно, ПЗРК "Сакр" египетского производства или китайский ПЗРК "Хунъин-5").

Судя по имеющейся информации, обстрел из ПЗРК не привел к поражению израильских вертолетов.

В ночь на воскресенье, 2 января, военно-воздушные силы и танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на недавний ракетный обстрел Тель-Авива. Самолеты и вертолеты выпустили ракеты по позициям ракетчиков ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Танки обстреливали позиции боевиков ХАМАСа на границе сектора Газы. ЦАХАЛ подчеркивает, что возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия против Израиля с территории сектора Газы.

По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, ЦАХАЛ начал атаку вскоре после полуночи. Сначала израильские самолеты атаковали объект боевиков к западу от Хан-Юниса, в южной части сектора. Не менее 10 ракет были выпущены по объекту "Аль-Кадисия" к западу от Хан-Юниса. После этого артиллерия или танки обстреляли позиции боевиков к западу от Бейт-Лахии и около Бейт-Хануна, на севере сектора. Причинен значительный ущерб, сведений об убитых или раненых нет.

Ракетный обстрел Тель-Авива 1 января 2022 года

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование". Морская полиция была привлечена для поиска обломков ракет на морском дне.

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Блогеры из сектора Газы сообщали, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорилось, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом". По мнению израильского блогера "Абу Али", обстрел мог быть акцией в поддержку активиста этой организации, заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад и, по словам его родственников, впал в кому около 3 часов ночи 1 января.

Израильская радиостанция "Кан Бет" цитировала другие источники в Газе, выдвигающие предположение о том, что пуск ракет из сектора в сторону Тель-Авива утром 1 января мог быть следствием "погодных условий": в секторе, как и во многих районах Израиля, с утра шел дождь. Официально эта версия никем не подтверждается.

Не исключено, что речь идет об обстреле, приуроченном к 13-й годовщине ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАСа – Низара Райана.

Ракеты были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС, пишет израильский сайт "Маарив".

Реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.

15:00. Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков. Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.

Отметим, что предыдущий ракетный обстрел из сектора Газы был 13 сентября 2021 года. В октябре-декабре из Газы в сторону Израиля не было выпущено ни одной ракеты.