Переговоры с Ираном вновь в тупике: США не готовы исключить КСИР из "черного списка"

Официальный американский источник сообщил о приостановке переговоров с Ираном по ядерной тематике. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", разногласия между сторонами остаются значительными.

Основная проблема – требование режима аятолл исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. США не готовы к этому шагу.

"Решение предстоит принять президенту Джо Байдену. Оно еще не принято, и мы знаем, что с политической точки зрения, это крайне сложное решение", - сообщил источник.

Против исключения КСИР из списка террористических организаций выступают ближневосточные союзники США, прежде всего Израиль. Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид выступили с совместным заявлением о недопустимости этого шага.