Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 апреля 2022 г., 16:32

Переговоры с Ираном вновь в тупике: США не готовы исключить КСИР из "черного списка"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Хосейн Салами

Официальный американский источник сообщил о приостановке переговоров с Ираном по ядерной тематике. Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", разногласия между сторонами остаются значительными.

Основная проблема – требование режима аятолл исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. США не готовы к этому шагу.

"Решение предстоит принять президенту Джо Байдену. Оно еще не принято, и мы знаем, что с политической точки зрения, это крайне сложное решение", - сообщил источник.


Против исключения КСИР из списка террористических организаций выступают ближневосточные союзники США, прежде всего Израиль. Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид выступили с совместным заявлением о недопустимости этого шага.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 марта 2022
Командующий КСИР: "Мы похороним сионистов заживо"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2022
Беннет: "Мы продолжим относиться к КСИР как к террористической организации"
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2022
Reuters: США могут исключить КСИР из списка террористических организаций

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:49 Сводный брат Короля Иордании Абдаллы II отказался от титула принца
16:32 Переговоры с Ираном вновь в тупике: США не готовы исключить КСИР из "черного списка"
13:23 Эрдоган осудил теракты и выразил соболезнования израильтянам
10:30 В Йемене вступило в силу двухмесячное перемирие
11:54 В мае Израиль посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
16:43 Завершился визит президента Герцога в Иорданию
10:42 Лидеры "Хизбаллы" и "Исламского джихада" обсудили тему волны террора в Израиле
07:07 Саудовская коалиция объявила одностороннее перемирие в Йемене, "чтобы дать шанс переговорам"
06:51 Лидер ФАТХа в Дженине назвал "сионистами" всех убитых в результате теракта в Бней-Браке
14:34 Бени Ганц провел переговоры с королем Иордании
Загрузка...