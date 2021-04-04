Бывший иорданский наследник: "Не я несу ответственность за развал страны"

Бывший наследный принц Иордании Хамза бин Хусейн через своего адвоката передал телеканалу BBC видео, в котором подтверждает, что находится под домашним арестом. Ранее представители Хашимитского королевства пытались опровергнуть факт ареста.

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По словам принца, утром 3 апреля к нему пришел генерального штаба иорданской армии и сообщил, что Хамза бин Хусейн не имеет права покидать свою резиденцию, связываться или встречаться с людьми. Причина этого – на встречах, в которых он участвовал, раздавалась критика в адрес короля Абдаллы Второго.

"Не я несу ответственность за развал управления, за коррупцию и некомпетентность, охватившие власти в последние 15-20 лет, за то, что народ утратил веру в государственные учреждения. Невозможно высказать свое мнение без того, чтобы тебе не начали угрожать, а то и отправили под арест", – сказал Хамза.

Он сообщил, что арестовано и все его окружение, а члены его семьи изолированы вместе с ним во дворце. Принц отметил, что возможно, это его последнее обращение к внешнему миру, подчеркнув, что не принимал участия в заговоре против властей, что бы ни заявляли его противники.

Ранее агентство Petra передало заявление начальника генерального штаба генерал-майора Юсуфа Хунети, отвергающее "публикации СМИ" о домашнем аресте принца. "Его попросили воздержаться от действий, подрывающих безопасность и стабильность Иордании", – сообщил военачальник.

Генерал сказал, что расследование продолжается, а его результаты будут представлены публично и прозрачно. Среди тех, кто уже арестован, – принц Шариф Хасан бин Заид, бывший глава королевской канцелярии Басэм Ауадалла и другие.

Власти Иордании пытаются преуменьшить значение кризиса, однако о том, насколько он серьезен, могут свидетельствовать заявления в поддержку короля Абдаллы, с которыми выступили арабские союзники Хашимитского королевства: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Кувейт, Палестинская администрация.

Отметим на этом фоне публикацию израильской газеты "Едиот Ахронот", в которой говорится, что за попыткой государственного переворота в Иордании могут стоять Саудовская Аравия и один из Эмиратов (видимо, Абу-Даби). В частности, в публикации говорится о том, что Басэм Ауадалла был связующим звеном между саудовской королевской семьей и принцами в Иордании.

Власти Израиля пока не комментируют сообщения о попытке переворота в Иордании.