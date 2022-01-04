"Аль-Ахбар": боевики ХАМАСа, применив ПЗРК, вынудили вертолеты ЦАХАЛа отказаться от атаки целей в Газе

Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет, что боевикам ХАМАСа во время ответного удара израильских ВВС по целям в секторе Газы в ночь на 2 января удалось "изменить уравнение" в противостоянии с ЦАХАЛом.

В публикации утверждается, что ЦАХАЛ был вынужден ограничиться ударами по одной цели внутри сектора и по нескольким целям в приграничной зоне, чтобы не рисковать жизнями пилотов, так как боевики ХАМАСа начали обстреливать израильские вертолеты из ПЗРК. "Аль-Ахбар" отмечает, что ранее в ответ на ракетные обстрелы центра Израиля ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газы.

При этом "Аль-Ахбар" упоминает о том, что ХАМАС настаивает на случайном характере обстрела Тель-Авива 1 января, вызванном погодными условиями.

ЦАХАЛ эту публикацию "Аль-Ахбар" не комментирует.

2 января телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, передавал, что во время ночной атаки израильских ВВС в секторе Газы боевики ХАМАСа обстреливали израильские вертолеты, выпустив по ним две ракеты из ПЗРК. Агентство Safa, офис которого находится в Газе, писало, что обстрел велся из ПЗРК SAM-7. По всей видимости, имеется в виду переносной советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-2" или его аналог (возможно, ПЗРК "Сакр" египетского производства или китайский ПЗРК "Хунъин-5"). Судя по имеющейся информации, обстрел из ПЗРК не привел к поражению израильских вертолетов.

В ночь на воскресенье, 2 января, военно-воздушные силы и танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на недавний ракетный обстрел Тель-Авива. Самолеты и вертолеты выпустили ракеты по позициям ракетчиков ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Танки обстреливали позиции боевиков ХАМАСа на границе сектора Газы. ЦАХАЛ подчеркивает, что возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия против Израиля с территории сектора Газы.

По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, ЦАХАЛ начал атаку вскоре после полуночи. Сначала израильские самолеты атаковали объект боевиков к западу от Хан-Юниса, в южной части сектора. Не менее 10 ракет были выпущены по объекту "Аль-Кадисия" к западу от Хан-Юниса. После этого артиллерия или танки обстреляли позиции боевиков к западу от Бейт-Лахии и около Бейт-Хануна, на севере сектора. Причинен значительный ущерб, сведений об убитых или раненых нет.

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.

В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование". Морская полиция была привлечена для поиска обломков ракет на морском дне.

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Блогеры из сектора Газы сообщали, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорилось, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом". По мнению израильского блогера "Абу Али", обстрел мог быть акцией в поддержку активиста этой организации, заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад и, по словам его родственников, впал в кому около 3 часов ночи 1 января.

Израильская радиостанция "Кан Бет" цитировала другие источники в Газе, выдвигающие предположение о том, что пуск ракет из сектора в сторону Тель-Авива утром 1 января мог быть следствием "погодных условий": в секторе, как и во многих районах Израиля, с утра шел дождь. Официально эта версия никем не подтверждается.

Власти Египта передали представителям Израиля заявление руководства ХАМАСа о том, что утренний ракетный обстрел был "ошибочным".

Ракеты были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС, пишет израильский сайт "Маарив".

Реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.

15:00. Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков. Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.

Отметим, что предыдущий ракетный обстрел из сектора Газы был 13 сентября 2021 года. В октябре-декабре из Газы в сторону Израиля не было выпущено ни одной ракеты.