Бени Ганц встретился в Иордании с королем Абдаллой

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел переговоры с королем Иордании Абдаллой Вторым. Напомним, что этой встрече предшествовала беседа Ганца с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

"Я поблагодарил иорданского короля за действия по укреплению региональной стабильности. Мы обсуждали политические, экономические и оборонные вопросы. Я благодарен монарху за углубление стратегических отношений", - сообщил израильский министр.

"Его величество подчеркнул важность сохранения спокойствия на палестинских территориях и необходимость сделать все для предоставления политической перспективы, ведущей к справедливому миру на основе принципа двух государств", - сообщила королевская канцелярия.