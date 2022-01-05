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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 января 2022 г., 16:59

Бени Ганц встретился в Иордании с королем Абдаллой

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Бени Ганц встретился в Иордании с королем Абдаллой

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел переговоры с королем Иордании Абдаллой Вторым. Напомним, что этой встрече предшествовала беседа Ганца с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

"Я поблагодарил иорданского короля за действия по укреплению региональной стабильности. Мы обсуждали политические, экономические и оборонные вопросы. Я благодарен монарху за углубление стратегических отношений", - сообщил израильский министр.

"Его величество подчеркнул важность сохранения спокойствия на палестинских территориях и необходимость сделать все для предоставления политической перспективы, ведущей к справедливому миру на основе принципа двух государств", - сообщила королевская канцелярия.


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