Телеканал "Аль-Арабия" о поисках Рона Арада: "Мосад" провел операции в Ливане и Сирии

Во вторник, 5 октября, телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники сообщил, что в прошлом месяце израильская разведка "Мосад" провела операции на территории Ливана и Сирии.

Телеканал передал, что в ливанской деревне Наби Бит было вскрыто одно захоронение и были взяты образцы ДНК для дальнейшего исследования.

По поводу операции в Сирии телеканал обнародовал информацию, которая ранее появилась в выходящей в Лондоне газете "Аль-Раи аль-Юм". Согласно опубликованным данным, агентами "Мосада" был похищен в Сирии иранский генерал в отставке. Он был доставлен в одну из африканских стран, в после допроса был отпущен.

Источники, на которые ссылается телеканал, не исключили, что теракт против израильских бизнесменов на Кипре, спланированный Ираном, мог быть ответом на похищение генерала в Сирии.