"Аль-Раи аль-Юм": для выяснения судьбы Рона Арада "Мосад" похитил иранского генерала в Сирии

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" комментирует заявление премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о проведении "Мосадом" операции по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу летчика Рона Арада.

По мнению редакции этого издания, речь идет об операции "Мосада" по похищению иранского генерала в Сирии, который был затем доставлен в одну из африканских стран, а впоследствии после допроса – отпущен. Подробности этой операции в публикации не приводятся. Не называется и имя генерала (из статьи неизвестно, продолжает ли он служить или отправлен в отставку).

4 октября в своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Израиля Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат. "В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", – объявил Беннет.

Это выступление Беннета было подвергнуто критике со стороны многих политиков, военных, бывших руководителей спецслужб, которые сочли речь премьера "пиаром", который может нанести ущерб интересам государства.

В 1986 году над Ливаном был сбит самолет ВВС ЦАХАЛа. Пилот и штурман успели катапультироваться. Пилота сумели подобрать израильские солдаты, штурман Рон Арад попал в плен. По версии израильской следственной комиссии, первоначально Арад удерживался в Ливане боевиками Мустафы Дирани. Но в 1988 году Дирани, опасавшийся, что израильские солдаты проведут операцию по освобождению пленного, обратился к иранскому режиму и попросил забрать Арада. Тогда бойцы "Эль-Кудс", подразделения спецназа Корпусов стражей исламской революции, похитили штурмана и перевезли в другое место.

Считалось, что в 1990 году КСИР вывезли Рона Арада в Иран и поместили в тюрьму в Тегеране. Штурмана содержали в изоляции и в условиях строжайшей секретности. Затем его снова вернули в Ливан, но продолжали удерживать на объектах иранских боевиков.

Также существовала версия, согласно которой Арад сумел сбежать от пленивших его ливанских террористов, но вскоре после этого погиб в горах в результате несчастного случая.

В 2016 году ливанское издание The Daily Star написало, что ливанец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, на суде в Бейруте рассказал, что захваченный террористами израильский штурман умер в 1988 году от последствий пыток.