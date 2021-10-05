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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 октября 2021 г., 14:45

"Аль-Раи аль-Юм": для выяснения судьбы Рона Арада "Мосад" похитил иранского генерала в Сирии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Аль-Раи аль-Юм": для выяснения судьбы Рона Арада "Мосад" похитил иранского генерала в Сирии

Выходящая в Лондоне панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" комментирует заявление премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о проведении "Мосадом" операции по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу летчика Рона Арада.

По мнению редакции этого издания, речь идет об операции "Мосада" по похищению иранского генерала в Сирии, который был затем доставлен в одну из африканских стран, а впоследствии после допроса – отпущен. Подробности этой операции в публикации не приводятся. Не называется и имя генерала (из статьи неизвестно, продолжает ли он служить или отправлен в отставку).


4 октября в своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Израиля Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат. "В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", – объявил Беннет.

Это выступление Беннета было подвергнуто критике со стороны многих политиков, военных, бывших руководителей спецслужб, которые сочли речь премьера "пиаром", который может нанести ущерб интересам государства.

В 1986 году над Ливаном был сбит самолет ВВС ЦАХАЛа. Пилот и штурман успели катапультироваться. Пилота сумели подобрать израильские солдаты, штурман Рон Арад попал в плен. По версии израильской следственной комиссии, первоначально Арад удерживался в Ливане боевиками Мустафы Дирани. Но в 1988 году Дирани, опасавшийся, что израильские солдаты проведут операцию по освобождению пленного, обратился к иранскому режиму и попросил забрать Арада. Тогда бойцы "Эль-Кудс", подразделения спецназа Корпусов стражей исламской революции, похитили штурмана и перевезли в другое место.

Считалось, что в 1990 году КСИР вывезли Рона Арада в Иран и поместили в тюрьму в Тегеране. Штурмана содержали в изоляции и в условиях строжайшей секретности. Затем его снова вернули в Ливан, но продолжали удерживать на объектах иранских боевиков.


Какое-то время в Израиле полагали, что Арад умер от болезни в 1995 году.

Также существовала версия, согласно которой Арад сумел сбежать от пленивших его ливанских террористов, но вскоре после этого погиб в горах в результате несчастного случая.

В 2016 году ливанское издание The Daily Star написало, что ливанец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, на суде в Бейруте рассказал, что захваченный террористами израильский штурман умер в 1988 году от последствий пыток.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Беннет: "Агенты "Мосада" провели дерзкую операцию по сбору информации о Роне Араде"
 

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