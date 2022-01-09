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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 января 2022 г., 16:38

Иракский парламент нового созыва собрался на первое заседание

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Иракский парламент нового созыва собрался на первое заседание

Через три месяца после выборов в Ираке, принесших поражение сторонникам Ирана, в Багдаде собрался на первое заседание парламент нового созыва. Отсрочка была связана еще и с тем, что проиранские силы пытались оспорить исход голосования в судебном порядке.

Первая задача депутатов – избрать председателя парламента и его заместителей. Затем на повестке дня – избрание нового президента. После этого новоизбранный глава государства должен определиться с кандидатурой премьер-министра.

В соответствии с соглашениями, заключенными после падения Саддама Хусейна, президентом становится представитель курдской общины, главой парламента – суннит, а главой правительства – шиит.


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