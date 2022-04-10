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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 апреля 2022 г., 14:18

Насралла пригласил на ужин кандидатов в президенты Ливана

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Насралла пригласил на ужин кандидатов в президенты Ливана

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пригласил на праздничную трапезу Ифтар лидеров движений, которые в прошлом были союзниками террористической группировки, однако отдалились от нее на фоне политического и экономического кризиса.

Движение свободных патриотов представлял Джебран Бассиль, а "Мараду" - Сулейман Франдже. Как утверждалось, встреча была призвана содействовать преодолению разногласий и налаживанию отношений в преддверии парламентских и президентских выборов.

И Бассиль, и Франдже считаются ведущими кандидатами на президентский пост. Первый из них – зять нынешнего главы государства Мишеля Ауна, второй – внук и тезка Сулеймана Франдже, который был президентом Ливана в 1970-1976 годах.


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