Президент Ирана: "Наша мирная ядерная программа необратима"

Президент Ирана Эбрагим Раиси и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных национальному дню ядерных технологий.

"Наша мирная ядерная программа носит необратимый характер. Власти Ирана продолжат оказывать ей всевозможную поддержку", - заявил Раиси. Он также декларировал, что Иран будет развивать профессиональные отношения с МАГАТЭ, не допуская вмешательства "врагов".

Организация по атомной энергии заявляет, что будет уделять большое внимание развитию атомной энергетики, в первую очередь – строительству Дархавинской АЭС в провинции Хузестан. На ней планируется устанавливать реакторы, разработанные в Иране.

Напомним: Иран утверждает, что все его атомные разработки носят мирный характер. Тем не менее, после того, как Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, заявил о выходе из венских соглашений, Иран начал обогащение урана, которое нельзя объяснить мирными целями.