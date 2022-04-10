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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 апреля 2022 г., 17:02

Президент Ирана: "Наша мирная ядерная программа необратима"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент Ирана: "Наша мирная ядерная программа необратима"

Президент Ирана Эбрагим Раиси и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных национальному дню ядерных технологий.

"Наша мирная ядерная программа носит необратимый характер. Власти Ирана продолжат оказывать ей всевозможную поддержку", - заявил Раиси. Он также декларировал, что Иран будет развивать профессиональные отношения с МАГАТЭ, не допуская вмешательства "врагов".

Организация по атомной энергии заявляет, что будет уделять большое внимание развитию атомной энергетики, в первую очередь – строительству Дархавинской АЭС в провинции Хузестан. На ней планируется устанавливать реакторы, разработанные в Иране.


Напомним: Иран утверждает, что все его атомные разработки носят мирный характер. Тем не менее, после того, как Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, заявил о выходе из венских соглашений, Иран начал обогащение урана, которое нельзя объяснить мирными целями.

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