Иранское издание обвиняет Россию и Сирию в содействии приписываемым Израилю ударам

Иранская газета "Джамхури Ислами", считающаяся приближенной к режиму, опубликовала редакционную статью, в которой утверждается, что Россия и Сирия помогают Израилю в ликвидации иранских офицеров, поскольку это содействует вытеснению Ирана из Сирии.

Издание констатирует, что в последние месяцы иранцы понесли в Сирии ощутимые потери – согласно публикации, с декабря 2023 года там погибли 18 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

"Джамхури Ислами" отмечает, что Россия, контролирующая сирийское воздушное пространство, никак не препятствует израильским ударам. Также отмечается, что правительство Сирии не только оставляет эти удары без ответа, но и избегает их комментировать.

Режим аятолл находится под значительным внутренним давлением – граждане Ирана недоумевают, почему власти не отвечают на приписываемые Израилю удары. Можно предположить, что публикация призвана снизить давление на режим.