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Ближний Восток

В Ливане убит "финансист ХАМАСа"

время публикации: 10 апреля 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 11:33
Деревня Бейт Мери к востоку от Бейрута
Wikipedia.org. Фото: Buthaina Al-Othman from Kuwait City, Kuwait

В деревне Бейт Мери к востоку от Бейрута был найден мертвым в собственном доме 57-летний Мухаммад Сарур, который с 2019 года находился под санкциями США за свою роль в перечислению ХАМАСу средств иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Согласно ливанским СМИ, которые цитирует специализирующийся на ближневосточной тематике блогер "Абу Али", Сарур был застрелен – в него выпустили шесть пуль, а два использованных при покушении пистолета были обнаружены на кухне в специальном растворе, удаляющем следы.

Рядом с трупом находилась крупная сумма денег – судя по всему, убийцы хотели продемонстрировать, что это не ограбление.

Отметим, что большую часть населения Бейт-Мери составляют христиане. Отношения между ними и мусульманами в Ливане значительно обострились после похищения и убийства активиста христианской партии "Ливанские силы" Паскаля Слимана, тело которого было обнаружено в Сирии.

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