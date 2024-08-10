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Ближний Восток

Блинкен в беседе с Галантом призвал к соглашению о прекращении огня в Газе

время публикации: 10 августа 2024 г., 04:34 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 05:42
Блинкен в беседе с Галантом призвал к соглашению о прекращении огня в Газе
AP Photo/Kevin Wolf

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал к срочному достижению соглашения о прекращении огня в Газе и вновь подтвердил гарантии США по обеспечению безопасности Израиля, заявил Госдепартамент США.

Блинкен, судя по официальному заявлению, сказал в беседе с Галантом, что соглашение о прекращении огня "обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объем гуманитарной помощи и создаст условия для расширения региональной стабильности". Кроме того, госсекретарь США подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, "которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома".

Беседа состоялась на фоне ожидания возможных массированных атак на Израиль со стороны "Хизбаллы", Ирана и иранских прокси-сил.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщала, что 15 августа Израиль отправит (в Доху или Каир) делегацию для переговоров по соглашению с ХАМАСом. Тем временем наземная военная операция в секторе Газы продолжается.

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