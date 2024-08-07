Блинкен о назначении Синуара главой политбюро ХАМАСа: решение по сделке с Израилем зависит от него

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии прокомментировать назначение Яхьи Синуара на пост временного главы политбюро террористической организации ХАМАС.

Блинкен заявил, что Синуар "был и остается главным человеком, принимающим решения, когда дело доходит до заключения соглашения о прекращении огня". При этом было сказано, что Синуар способен заключить сделку с Израилем.

По мнению Блинкена, тот факт, что именно кандидатуру Синуара поддержали в руководстве ХАМАСа, "только подчеркивает тот факт, что на самом деле от него зависит, стоит ли продвигать соглашение о прекращении огня, которое явно поможет стольким отчаянно нуждающимся палестинцам, женщинам, детям, мужчинам, попавшим под перекрестный огонь".

Глава Госдепартамента США также отметил, что после ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Ханийи переговоры о сделке между Израилем и ХАМАСом продолжаются. Блинкен считает, что достижение соглашения возможно, если не помешает эскалация войны со стороны Ирана.

"Сейчас, действительно, самое время для всех вовлеченных сторон покончить с этим, никаких задержек, никаких оправданий, никаких причин, по которым мы не можем сделать что-то, направленное на достижение согласия", – сказал Блинкен.