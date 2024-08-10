Centcom: уничтожены ракетная установка и два беспилотника хуситов
время публикации: 10 августа 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 09:04
Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными в контролируемых хуситами районах Йемена ракетную установку, доставленную из Ирана.
Кроме того, над Красным морем были уничтожены два беспилотника хуситов, представлявшие собой непосредственную угрозу коалиционным силам в регионе.
В последние дни к сообщениям Centcom из ближневосточного региона внимание особое, так как ожидаются удары по Израилю со стороны Ирана и его прокси-сил, к которым относятся и йеменские хуситы.