Centcom: уничтожены ракетная установка и два беспилотника хуситов

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными в контролируемых хуситами районах Йемена ракетную установку, доставленную из Ирана.

Кроме того, над Красным морем были уничтожены два беспилотника хуситов, представлявшие собой непосредственную угрозу коалиционным силам в регионе.

В последние дни к сообщениям Centcom из ближневосточного региона внимание особое, так как ожидаются удары по Израилю со стороны Ирана и его прокси-сил, к которым относятся и йеменские хуситы.

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