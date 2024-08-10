Reuters: российские военные изучают в Иране ракетный комплекс Fath-360, ожидаются поставки в РФ

Десятки российских военнослужащих проходят подготовку в Иране по использованию оперативно-тактического ракетного комплекса Fath-360, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейской разведке.

Источники заявляют, что ожидается "неизбежная поставка" сотен таких ракетных комплексов в РФ для войны против Украины.

Предположительно, представители минобороны РФ подписали соответствующий контракт в Тегеране еще 13 декабря 2023 года. Этот контракт включал не только поставки ракетного комплекса Fath-360, но баллистической ракетной системы Ababil, созданной иранской "Организацией аэрокосмической промышленности" (AIO).

В публикации Reuters отмечается, что ракеты Fath-360 имеют максимальную дальностью полета 120 км (75 миль) и оснащены боеголовкой массой 150 кг.

Иранское агентство Tasnim сообщало в июле 2023 года, что комплекс Fath-360 был успешно испытан cухопутными войсками "Корпуса стражей исламской революции".