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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 декабря 2021 г., 21:52

СМИ: взрыв на оружейном складе ХАМАСа в южном Ливане

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СМИ: взрыв на оружейном складе ХАМАСа в южном Ливане

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на событиях в ближневосточном регионе, сообщил в пятницу, 10 декабря, вечером, о взрыве, прогремевшем в Южном Ливане, на территории лагеря палестинских беженцев Аль-Бурдж А-Шамали.

По предварительным данным, взрыв произошел на палестинском оружейном складе. Неофициальные СМИ в Ливане сообщают о большом числе раненых (и, возможно, погибших). К месту направлены пожарные машины и машины скорой помощи.

Ливанская газета "Ан-Нахар" уточняет, ссылаясь на палестинский источник, что склад оружия принадлежит ХАМАСу. По данным арабских источников, он расположен на территории, контролируемой боевиками ХАМАСа.


Также в СМИ высказывается предположение, согласно которому пожар, начавшийся на складе горючего, перекинулся на мечеть, в подвале которой расположен ракетный склад ХАМАСа.

Отметим, в начале декабря обозреватель Элиор Леви на сайте Ynet сообщил, что ХАМАС создал "боевой филиал" в Ливане, завербовав несколько сотен проживающих в Ливане палестинских арабов и обучив их с помощью иранских инструкторов.

Подобные публикации появлялись и ранее. Так, например, в октябре многие арабские СМИ, а также израильские издания The Jerusalem Post и i24news цитировали отчет по этой теме исследовательского центра ALMA, в котором говорилось, что именно ХАМАС (а не ФАТХ) стоял за обстрелами северных районов Израиля из Ливана в мае, июле и августе 2021 года.

В отчете ALMA говорилось, что ХАМАС открыл свое "бюро" в Ливане, которым руководит Маджид Кадер Махмуд Кадер, перебравшийся в Ливан из Стамбула. Сообщалось, что "бюро" создало в Ливане два отряда: "Аль-Шимали" под руководством Уильяма Абу Шанаба и "Халид Али" под руководством Мухаммада Хамэда Джабара. Эти отряды с помощью инструкторов из иранского спецподразделения "Аль-Кудс" обучаются управлению беспилотниками и запуску ракет.

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СМИ: ХАМАС создал "боевой филиал" в Ливане, обученный применению БПЛА и запускам ракет
 

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