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Ближний Восток

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам": "Мы будем преследовать тех, кто причастен к пыткам"

Сирия
время публикации: 10 декабря 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 14:12

Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что новые власти Сирии будут преследовать представителей режима Асада, ответственных за пытки и военные преступления.

"Мы заставим преступников, убийц, офицеров армии и спецслужб, которые были причастны к пыткам наших сограждан", – сообщил Абу Мухаммад, использующий теперь свое настоящее имя: Ахмад аш-Шараа.

Он написал в социальной сети Telegram, что власти будут публиковать списки подозреваемых и предложат вознаграждение за информацию о них. Тех, кто бежал из Сирии, будут преследовать в международном порядке.

Ближний Восток
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