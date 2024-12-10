Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам": "Мы будем преследовать тех, кто причастен к пыткам"

Лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что новые власти Сирии будут преследовать представителей режима Асада, ответственных за пытки и военные преступления.

"Мы заставим преступников, убийц, офицеров армии и спецслужб, которые были причастны к пыткам наших сограждан", – сообщил Абу Мухаммад, использующий теперь свое настоящее имя: Ахмад аш-Шараа.

Он написал в социальной сети Telegram, что власти будут публиковать списки подозреваемых и предложат вознаграждение за информацию о них. Тех, кто бежал из Сирии, будут преследовать в международном порядке.