Командующий КСИР: "Свержение сионистского режима по-прежнему на повестке дня"

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что свержение Башара Асада не повлекло за собой ослабления мощи Исламской республики Иран.

"Свержение сионистского режима по-прежнему находится на повестке дня", – заявил военачальник, добавив, что на сегодняшний день в Сирии не осталось иранских военнослужащих.

Отметим: британская газета The Telegraph рассказывает, что в верхушке КСИР нарастает напряженность – генералы обвиняют друг друга в падении режима Башара Асада и коллапсе "оси сопротивления".

По оценке представителей режима, положение Ирана в последние десятилетия никогда не было таким тяжелым. В Тегеране пытаются осмыслить происшедшее, сохранить то, что можно сохранить, и при этом не забывают, что через несколько недель президентом США станет Дональд Трамп, обещавший ужесточить санкции.