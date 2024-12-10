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Ближний Восток

Пентагон: "наши партнеры" делают так, чтобы химическое оружие Асада не было захвачено

Сирия
США
Пентагон
время публикации: 10 декабря 2024 г., 05:00 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 05:33
Пентагон: "наши партнеры" делают так, чтобы химическое оружие Асада не было захвачено
AP Photo/Susan Walsh

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на закрытом брифинге заявила о предпринимаемых в Сирии усилиях, направленных на предотвращение захвата какими-либо враждебными силами химического оружия павшего режима Асада.

"Благодаря работе наших партнеров мы пытаемся сделать так, чтобы это химическое оружие не попало в руки тех, кто хотел бы применить его против мирных жителей или против наших американских сил или партнеров в регионе ... У нас нет американских войск, которые, выражаясь вашими словами, занимаются "охотой" на них", – заявила Сингх (цитируется по сообщению РИА Новости).

Представитель Пентагона отказалась раскрыть информацию о том, кто именно являются данными партнерами, делится ли США разведывательными данными с этими партнерами и где может находиться данное оружие в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что еще до окончательного падения режима Асада ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складу с химическим оружием на территории Сирии. После падения режима Асада – в течение двух суток, 8-9 декабря, израильские ВВС, по данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", атаковали около 250 целей в Сирии.

Ближний Восток
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