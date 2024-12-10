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Ближний Восток

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ занял девять сирийских деревень, прилегающих к буферной зоне

ВВС
Сирия
время публикации: 10 декабря 2024 г., 05:53 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 06:21
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ занял девять сирийских деревень, прилегающих к буферной зоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что силы израильской армии заняли девять сирийских деревень, прилегающих к буферной зоне.

Названы эти деревни: Эрнэ, Бакасэм, Рима, Хинэ, Дурбул, Калаат Джандал, Аль-Хуссейния, Джиата аль-Хашаб, Айн аль-Шуара.

Речь идет о территории примерно в 20 км к юго-западу от Дамаска, примерно в 3 км от города Катана.

При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Сирии. После падения режима Асада – в течение двух суток, 8-9 декабря, израильские ВВС, по данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", атаковали около 250 целей в Сирии.

Ближний Восток
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