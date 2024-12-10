x
10 декабря 2024
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2024
|
10 декабря 2024
|
последняя новость: 15:03
10 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Турции: "Израиль демонстрирует в Сирии ментальность оккупанта"

Сирия
Турция
время публикации: 10 декабря 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 14:35
МИД Турции: "Израиль демонстрирует в Сирии ментальность оккупанта"
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство иностранных дел Турции, которая провела несколько военных операций, чтобы создать на севере Сирии собственную зону безопасности, резко осудило ввод израильских войск на сирийскую территорию.

"Ввод войск в буферную зону и продвижение вглубь сирийской территории являются нарушением заключенного в 1974 года Соглашения о разделении сил. Израиль вновь продемонстрировал свою ментальность оккупанта", – утверждается в заявлении.

Отметим, что после свержения режима Асада глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу назвал договор 1974 года утратившим силу. В то же время официальный Иерусалим опровергает сообщения, что ЦАХАЛ действует за пределами буферной зоны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook