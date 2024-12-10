МИД Турции: "Израиль демонстрирует в Сирии ментальность оккупанта"

Министерство иностранных дел Турции, которая провела несколько военных операций, чтобы создать на севере Сирии собственную зону безопасности, резко осудило ввод израильских войск на сирийскую территорию.

"Ввод войск в буферную зону и продвижение вглубь сирийской территории являются нарушением заключенного в 1974 года Соглашения о разделении сил. Израиль вновь продемонстрировал свою ментальность оккупанта", – утверждается в заявлении.

Отметим, что после свержения режима Асада глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу назвал договор 1974 года утратившим силу. В то же время официальный Иерусалим опровергает сообщения, что ЦАХАЛ действует за пределами буферной зоны.