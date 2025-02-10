Столкновения суннитских и шиитских боевиков на сирийско-ливанской границе. Есть погибшие

На северо-восточном участке ливанско-сирийской границы идут ожесточенные столкновения между боевиками пришедшего к власти в Сирии движения "Хайят Тахрир аш-Шам" и ливанскими боевиками, связанными с "Хизбаллой". Есть погибшие.

Новые власти Сирии пытаются установить жесткий контроль над границей, через которую идет поток наркотиков и оружия. Их контрабанда – важная составляющая дохода жителей ливанского округа Хермель. Согласно поступающей информации, ХТШ задействует артиллерию.

Напомним: лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани, свергнув президента Сирии Башара Асада, союзника России, Ирана и "Хизбаллы", стал новым главой государства под своим первоначальным именем – Ахмад аш-Шараа. ХТШ – суннитское исламистское движение, непримиримый враг ливанской группировки.