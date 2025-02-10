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Ближний Восток

Лидер ХАМАСа на митинге в Тегеране: "Потоп аль-Аксы - первый шаг на пути к освобождению Палестины"

Иран
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 10 февраля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 11:53
Лидер ХАМАСа на митинге в Тегеране: "Потоп аль-Аксы - первый шаг на пути к освобождению Палестины"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Номинальный глава террористической группировки ХАМАС в секторе Газы Халиль аль-Хайя принял участие в торжествах, посвященных 46-й годовщине Исламской революции – свержения в 1979 году власти шаха и провозглашения теократического режима.

В своем выступлении на митинге в Тегеране главарь террористов заявил, что "потоп аль-Аксы", то есть нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, стал первым шаг на пути к "освобождению Палестины, прекращению агрессии и изгнанию оккупантов".

"Иран был, есть и будет опорой палестинского сопротивления. В ходе потопа аль-Аксы наша кровь смешалась с кровью шахидов Ирака, Ливана, Йемена и Ирана. Палестинский народ никогда не забудет тех, кто сражался с нами плечом к плечу и не простит тех, кто проявил слабость", – цитирует аль-Хайю телеканал "Аль-Майядин".

Лидер ХАМАСа прокомментировал и предложение президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газы. По его словам, палестинцы не покинут свою землю, и планы Запада ждет провал.

Ближний Восток
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