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Ближний Восток

"Мы собираемся уничтожить Израиль". В Иране празднуют годовщину Исламской революции

Иран
время публикации: 10 февраля 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 10:44
"Мы собираемся уничтожить Израиль". В Иране празднуют годовщину Исламской революции
AP Photo/Vahid Salemi
"Мы собираемся уничтожить Израиль". В Иране празднуют годовщину Исламской революции
AP Photo/Vahid Salemi
"Мы собираемся уничтожить Израиль". В Иране празднуют годовщину Исламской революции
AP Photo/Vahid Salemi
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В понедельник, 10 февраля, в Иране начались мероприятия в честь 46-й годовщины победы Исламской революции – свержения в 1979 году власти шаха и провозглашения теократического режима.

Как обычно, в Тегеране эти мероприятия сопровождаются сжиганием израильских и американских флагов, демонстрацией портретов живых и покойных "вождей революции" (включая Сулеймани, Насраллу и т.п.), показом карикатурных изображений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Один из манифестантов демонстрировал плакат с надписью на английском: "Мы собираемся уничтожить Израиль".

Празднования будут продолжаться сегодня и завтра.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен бомбить Иран, что придает сторонникам режима аятолл уверенности в завтрашнем дне. Впрочем, Трамп готов оказать всяческое содействие Израилю, если будет принято решение о нанесении ударов по стратегическим объектам Ирана в случае, если ужесточение санкций не остановит ядерную программу иранцев.

Ближний Восток
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