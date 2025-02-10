"Мы собираемся уничтожить Израиль". В Иране празднуют годовщину Исламской революции

В понедельник, 10 февраля, в Иране начались мероприятия в честь 46-й годовщины победы Исламской революции – свержения в 1979 году власти шаха и провозглашения теократического режима.

Как обычно, в Тегеране эти мероприятия сопровождаются сжиганием израильских и американских флагов, демонстрацией портретов живых и покойных "вождей революции" (включая Сулеймани, Насраллу и т.п.), показом карикатурных изображений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Один из манифестантов демонстрировал плакат с надписью на английском: "Мы собираемся уничтожить Израиль".

Празднования будут продолжаться сегодня и завтра.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен бомбить Иран, что придает сторонникам режима аятолл уверенности в завтрашнем дне. Впрочем, Трамп готов оказать всяческое содействие Израилю, если будет принято решение о нанесении ударов по стратегическим объектам Ирана в случае, если ужесточение санкций не остановит ядерную программу иранцев.