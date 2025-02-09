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Ближний Восток

Арабские СМИ: Израиль предложил Египту внести изменения в Кэмп-Дэвидские соглашения

Газа
Египет
время публикации: 09 февраля 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 21:27
Арабские СМИ: Израиль предложил Египту внести изменения в Кэмп-Дэвидские соглашения
AP Photo, File

По информации "Аль-Араби аль-Джадид", во время визита делегации представителей израильской системы безопасности в Каир обсуждалось присутствие египетских танков недалеко от границ с Израилем.

"Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что израильская делегация прибыла в Каир в прошлую пятницу и провела там несколько часов. Целью визита было обсуждение мер безопасности на границах Египта и Израиля, а также Египта и сектора Газы после частичного вывода израильских военных из Филадельфийского коридора.

Представители Израиля подняли вопрос о скоплении египетской военной техники в зоне "С", в которой в соответствии с Кэмп-Дэвидскими соглашениями могут находиться только миротворческие силы ООН и полиция. Введение дополнительных сил в демилитаризованную зону Египет должен был согласовать с Израилем, и нарушение этого пункта создает "casus belli".

По информации "Аль-Араби аль-Джадид", египетские военные обвинили Израиль в нарушении соглашений, и заявили, что каждое нарушение со стороны Израиля повлечет за собой симметричный ответ. После чего представители Иерусалима предложили внести изменения в часть пунктов Кэмп-Дэвидских соглашений, которые, по их словам, перестали отвечать ситуации на месте. Египет выразил готовность продолжить обсуждение после тщательной подготовки, чтобы вносимые поправки не привели к срыву существующих в рамках соглашения договоренностей.

Отметим, что в последние 12 лет Израиль не рез давал согласие на переброску на демилитаризованный Синайский полуостров дополнительных воинских частей для борьбы с действующими там радикальными исламистскими группировками.

В 2022 году СМИ сообщили, что правительство Израиля дало свое согласие на передачу Египтом Саудовской Аравии островов Санафир и Тиран в Тиранском проливе Красного моря. Перекрытие Египтом пролива в 1967 году стало для Израиля основанием для начала Шестидневной войны, в ходе которой был установлен контроль, в том числе, и над Синайским полуостровом. По условиям соглашения между Египтом и Саудовской Аравией от 2016 года острова передавались королевству, однако поскольку они являлись частью мирного договора между Израилем и Египтом, для их окончательной передачи требовалось согласие Израиля.

Ближний Восток
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