Иран отказался признавать правительство талибов

В Тегеране прошли переговоры министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейна Амир-Абдоллахияна с министром иностранных дел созданного талибами правительства Афганистана Амир-Ханом Муттаки.

Это первый визит в Иран делегации талибов после захвата "Талибаном" власти в Афганистане. Официальный Тегеран настаивает на формировании афганского правительство широким политическим представительством. Этим Иран обуславливает признание новых властей.

В ходе встречи иранский министр осудил политику США в отношении Афганистана, потребовав снять наложенные администрацией Джо Байдена санкции. В то же время он подтвердил, что на данном этапе официальный Тегеран не будет пересматривать свою позицию.