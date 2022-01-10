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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 января 2022 г., 16:26

Иран отказался признавать правительство талибов

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Иран отказался признавать правительство талибов

В Тегеране прошли переговоры министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейна Амир-Абдоллахияна с министром иностранных дел созданного талибами правительства Афганистана Амир-Ханом Муттаки.

Это первый визит в Иран делегации талибов после захвата "Талибаном" власти в Афганистане. Официальный Тегеран настаивает на формировании афганского правительство широким политическим представительством. Этим Иран обуславливает признание новых властей.

В ходе встречи иранский министр осудил политику США в отношении Афганистана, потребовав снять наложенные администрацией Джо Байдена санкции. В то же время он подтвердил, что на данном этапе официальный Тегеран не будет пересматривать свою позицию.


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