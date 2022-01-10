ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов потребовало от йеменских хуситов освободить захваченное ими 3 января судно Rwabee, направлявшееся на остров Сокотра с грузом медицинского оборудования, и членов его экипажа.

В письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу представителем ОАЖ в этой организации Ланой Нусейбе, отмечается, что в команду входят граждане 11 государств, и всех их удерживают проиранские боевики.

Также отмечается, что хуситы, использующие скоростные лодки, предприняли попытки захвата 13 судов, и в трех случаях эти акты международного терроризма увенчались успехом. Пиратство хуситов представляет угрозу для свободы судоходства в Красном море.