Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
15 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 января 2022 г., 13:27

ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов потребовало от йеменских хуситов освободить захваченное ими 3 января судно Rwabee, направлявшееся на остров Сокотра с грузом медицинского оборудования, и членов его экипажа.

В письме, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу представителем ОАЖ в этой организации Ланой Нусейбе, отмечается, что в команду входят граждане 11 государств, и всех их удерживают проиранские боевики.

Также отмечается, что хуситы, использующие скоростные лодки, предприняли попытки захвата 13 судов, и в трех случаях эти акты международного терроризма увенчались успехом. Пиратство хуситов представляет угрозу для свободы судоходства в Красном море.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:27 ОАЭ требуют от хуситов освободить захваченное судно
12:39 Иран опроверг сообщения о достижении временного соглашения с США
11:24 Первое заседание парламента Ирака: временному спикеру потребовалась госпитализация
18:25 В Саудовской Аравии освобождена из тюрьмы дочь короля Сауда
16:38 Иракский парламент нового созыва собрался на первое заседание
15:56 Саудовская Аравия просит союзников срочно снабдить их ракетами для ПВО
14:51 Признанный террористом сын палестинского премьера депортирован из Египта
13:01 ХАМАС объявил о задержании в Газе убийцы "инженера" Фади аль-Батша
22:20 На западе Ирана перевернулся бензовоз, есть жертвы
20:53 Протест энергетиков в Ливане: в стране отключено электричество
Загрузка...