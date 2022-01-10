Иран опроверг сообщения о достижении временного соглашения с США

Иранские представители опровергли публикацию панарабской газеты "Аль-Раи аль-Юм", согласно которой на переговорах в Женеве достигнуто промежуточное соглашение между США и Ираном.

Согласно изданию, США должны снять все введенные против Ирана санкции, а Иран – вывезти в Россию запасы обогащенного урана. Продолжительность соглашения составляла два года, а его гарантом выступала Россия.

Источник, близкий к иранской делегации, заявил, что публикация не имеет отношения к действительности. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сообщил, что Иран стремится к постоянному договору, а временное соглашение считает бессмысленным.

Глава российской делегации Михаил Ульянов признал, что стороны достигли прогресса, но отметил, что до соглашения еще далеко.