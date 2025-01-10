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Ближний Восток

Sky News: за атакой на хуситов стоят не только США и Великобритания, но и Израиль

Йемен
Хуситы
время публикации: 10 января 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 16:04
Sky News: за атакой на хуситов стоят не только США и Великобритания, но и Израиль
Centcom

Sky News на арабском языке утверждает со ссылкой на собственные источники, что сегодняшние атаки британо-американской коалиции на объекты террористической инфраструктуры хуситов, стали одними из самих интенсивных и массированных за год.

При этом подчеркивается, что за атакой стоят не только США и Великобритания, но и Израиль. Среди атакованных объектов называется электростанция Хизаз.

Ближний Восток
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