Sky News: за атакой на хуситов стоят не только США и Великобритания, но и Израиль

Sky News на арабском языке утверждает со ссылкой на собственные источники, что сегодняшние атаки британо-американской коалиции на объекты террористической инфраструктуры хуситов, стали одними из самих интенсивных и массированных за год.

При этом подчеркивается, что за атакой стоят не только США и Великобритания, но и Израиль. Среди атакованных объектов называется электростанция Хизаз.