Sky News: за атакой на хуситов стоят не только США и Великобритания, но и Израиль
время публикации: 10 января 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 16:04
Sky News на арабском языке утверждает со ссылкой на собственные источники, что сегодняшние атаки британо-американской коалиции на объекты террористической инфраструктуры хуситов, стали одними из самих интенсивных и массированных за год.
При этом подчеркивается, что за атакой стоят не только США и Великобритания, но и Израиль. Среди атакованных объектов называется электростанция Хизаз.
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