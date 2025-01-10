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Ближний Восток

Йемен: к северу от Саны атакованы позиции хуситов

Йемен
Хуситы
время публикации: 10 января 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 14:14
Йемен: к северу от Саны атакованы позиции хуситов
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Поступают первичные сообщения о массированной атаке целей террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Сообщается, что речь идет об атаке британских и американских войск по расположениям хуситов к северу от Саны.

Сообщается, что британо-американская антитеррористическая коалиция осуществила 12 атак на объекты террористической инфраструктуры хуситов, включая подземные объекты.

Хуситы утверждают, что налет произошел незадолго до того, как они планировали осуществить массированный удар по Израилю с использованием ударных БПЛА в поддержку ХАМАСа и "в ответ на американо-британо-сионистскую агрессию".

Ближний Восток
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