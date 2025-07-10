x
10 июля 2025
|
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июля 2025
|
10 июля 2025
|
последняя новость: 11:57
10 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Турции за оскорбление Эрдогана и его матери заблокирован чат-бот Grok

Турция
время публикации: 10 июля 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 11:45
В Турции за оскорбление Эрдогана и его матери заблокирован чат-бот Grok
Leon Neal/Pool Photo via AP

Турецкий суд постановил заблокировать чат-бот Grok, разработанный принадлежащей Илону Маску компании xAI, интегрированный с социальной сетью X и основанный на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters"Настоящее время".

Причина – чат генерирует реплики, оскорбительные для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и ислама. В частности, он назвал Эрдогана змеей и ругал его покойную мать.

Об "улучшении" работы чат-бота Илон Маск объявил 4 июля. После этого чат начал выступать с антисемитскими высказываниями, заявлял о поддержке Адольфа Гитлера. Критиковал он и Илона Маска, а также президента США Дональда Трампа. Были замечены также резкие комментарии о российско-украинской войне – причем, против обеих сторон.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook