Спасены шесть членов команды потопленного хуситами греческого сухогруза

В ходе поисково-спасательных работ, которые ведутся в южной части Красного моря в районе, где затонул греческий сухогруз Eternity C, найдены живыми шесть членов команды. На данный момент известно о четырех погибших.

Таким образом, 15 человек считаются пропавшими без вести. Несколько из пропавших удерживаются хуситами. Всего на борту судна было 25 человек: 22 члена экипажа, один из которых – гражданин России, а остальные – филиппинцы, и три охранника.

Нападение на сухогруз, шедший под флагом Либерии, было совершено 7 июля в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Судну был нанесен значительный ущерб, через сутки оно затонуло.