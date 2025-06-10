Гросси: "Израильский удар может подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью израильскому телеканалу i24 News заявил, что официальные иранские представители предупредили его об одном из последствий удара по ядерным объектам Ирана.

"Удар может иметь прямо противоположный эффект. Нельзя исключать подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия и выходу договора о нераспространении", – сказал он, высказавшись в поддержку дипломатического урегулирования вопроса.

Гросси также сообщил, что в случае подписания договора между США и Ираном МАГАТЭ потребуется более широкий мандат для наблюдения за соблюдением соглашения. "Из-за ограничений Ирана мы знаем об их программе далеко не все. Не думайте, что мы прячем голову в песок", – добавил он.

Международный чиновник повторил, что обогащенного до 60% урана Ирану хватит для производства нескольких ядерных ударов, также отметив, что иранские ядерные объекты находятся на слишком большой глубине, что практически не позволяет их атаковать.