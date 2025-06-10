"Аль-Хадат": Аббас осудил нападение 7 октября и призвал разоружить ХАМАС

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас направил президенту Франции Эммануэлю Макрону послание, в котором высказался в поддержку разоружения ХАМАСа.

Он выразил убежденность, что эта группировка не должна участвовать в управлении сектором Газы и высказал поддержку созданию арабских и международных сил по поддержанию стабильности и обеспечению безопасности сектора.

Аббас осудил нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, назвав убийство и похищение мирных жителей неприемлемым. Он призвал группировку немедленно освободить всех заложников.

Канал напоминает, что ранее Аббас настаивал на возвращении Газы под контроль Палестинской национальной администрации. Движение ФАТХ, которое он возглавляет, также выразило протест тем, что Израиль вооружает враждебные ХАМАСу банды.