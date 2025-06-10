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Ближний Восток

"Аль-Хадат": Аббас осудил нападение 7 октября и призвал разоружить ХАМАС

ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 10 июня 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 11:30
"Аль-Хадат": Аббас осудил нападение 7 октября и призвал разоружить ХАМАС
Sergei Bobylev/Photo host agency RIA Novosti via AP

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас направил президенту Франции Эммануэлю Макрону послание, в котором высказался в поддержку разоружения ХАМАСа.

Он выразил убежденность, что эта группировка не должна участвовать в управлении сектором Газы и высказал поддержку созданию арабских и международных сил по поддержанию стабильности и обеспечению безопасности сектора.

Аббас осудил нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, назвав убийство и похищение мирных жителей неприемлемым. Он призвал группировку немедленно освободить всех заложников.

Канал напоминает, что ранее Аббас настаивал на возвращении Газы под контроль Палестинской национальной администрации. Движение ФАТХ, которое он возглавляет, также выразило протест тем, что Израиль вооружает враждебные ХАМАСу банды.

Ближний Восток
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